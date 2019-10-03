Украинский моряк о тюремных врачах в России: лезли руками в открытые раны

Андрей Эйдер / Фото: Думская

Украинский моряк Андрей Эйдер, который был ранен во время нападения россиян в Черном море, а потом попал в плен, рассказал о том, как его "лечили" тюремщики.

"В Керчи сделали операцию. Потом, когда перевезли в тюрьму, стали "лечить" тюремные врачи "Матросской тишины". Довольно специфическим образом, надо сказать. Могли голыми руками, без перчаток и дезинфекции, залезть в открытые раны", – отметил военный в комментарии "Думской".

По словам моряка, в тюремных больницах "антисанитария была полнейшая".

"Последним зажило колено, когда я был уже в Лефортове. Но говорить о полном выздоровлении еще нельзя, еще боли. Продолжаю реабилитироваться в одесском госпитале", – рассказал он.

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Кроме того, военный отметил "очень плохое" отношение к арестантам в российских тюрьмах, хотя и признал, что его не били – "персонал понимал, что к тому, как и в каких условиях мы сидим в тюрьме, приковано слишком большое внимание, был бы большой скандал".

"Но как нас возили на суды… Утром тебя выводят, сажают в автозак. И сразу – в "стакан". Это узенькое зарешеченное местечко в машине. В суде рассаживали нас по таким же "стаканам" — крошечным камеркам без окон и вентиляции, вместе с обычными уголовниками, которые тоже ожидали своей очереди на суд", – вспомнил Эйдер.

Он добавил, что общаться с сослуживцами ему удавалось только в автозаках, "если повезло ехать вместе, или только уже в суде".

"Нам выдавали сухпай на весь день, но качество продуктов было ужасным. Это вообще нельзя называть едой – единственное, что можно было употреблять, – пакетик чая. Галеты, например, можно было поджигать – они горели очень ярко", – отметил моряк.

Также он рассказал, что "после суда, по пути в камеру, несколько раз обыскивали – все, что не положено, отбирали – это касается прежде всего мобильных телефонов".

Как сообщали новости "Сегодня", 7 сентября между Украиной и Россией состоялся долгожданный обмен удерживаемыми лицами. В аэропорт "Борисполь" из Москвы прилетели 35 украинцев – военнопленные моряки и политзаключенные. Самолеты с россиянами и украинцами практически одновременно приземлились в аэропортах "Внуково" (Москва) и "Борисполь". Встречать украинских узников Кремля пришли президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, глава МВД Арсен Аваков. Однако на первый план вышли именно родственники освобожденных. Глава государства первым встречал их у трапа самолета. Все подробности обмена пленными с фото и видео.

В то же время после приветствия бывших узников Кремля на украинской земле президент и другие официальные лица рассказывали, что готовится второй этап обмена заложниками. Пока не назывались ни цифры (сколько на сколько), ни дата обмена. В то же время Зеленский рассказал, как идут переговоры об освобождении заложников.

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