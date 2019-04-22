Украинского велопутешественника не выпускают из Перу
Руслан Верин въехал в Перу без документов
Известный одесский велопутешественник Руслан Верин столкнулся с проблемами при возвращении в Украину из Перу. Как он сообщил в Facebook, вылет должен был состояться 21 апреля в Турцию с несколькими пересадками, но у миграционной службы возникли к нему вопросы.
Руслан успел в аэропорту сдать багаж и начал проходить процедуру регистрации по новому временному удостоверению для возвращения в Украину.
"Меня сразу же отправили к другому окну оплатить 4$ штрафа! Я обрадовался, так как подумал, что этим все и ограничится! Офицер, перед тем как дать чек об оплате, должен сделать выписку с указанием данных из общего перуанского миграционного реестра! А меня ведь там нет. На меня смотрели подозрительно и холодно, расспрашивали как я заехал. Теперь я использовал то что не говорю на испанском и твердо стоял на том, что, наверное, забыли внести меня в реестр, но штамп был в паспорте, а я его потерял!", - написал Руслан Верин.
Фото: facebook.com/usjne
В итоге одесского путешественника после нескольких попыток решить возникшую проблему с помощью консула не пустили на посадку, а багаж сняли с самолета.
"Я вернулся к знакомому перуанцу на крышу. Очередной стресс переносится легче. Билет конечно же сгорел. В голове уже есть несколько вариантов решения вопроса. Но надеюсь, что решится первым способом – пойти в головной офис миграционной службы и там поставить въездной штамп. Консул, в связи с выборами, весь понедельник занят и сможет пойти со мной во вторник", - написал путешественник.
Фото: facebook.com/usjne
Напомним, Руслан Верин въехал в Перу без документов. В путешествие по центральной Америке он выехал из Мексики и проехал уже Белиз, Гватемалу, Сальвадор, Гондурас, Никарагуа и Коста-Рику, Панаму, Колумбию, Эквадору и Перу. В Одессу должен был вернуться 27 апреля.
Ранее мы писали, как одессит на велосипеде покоряет США. В Штатах одессит лакомился плодами кактусов, наблюдал за морскими слонами и видел гараж, где Стив Джобс собрал первый компьютер с "яблоком".
Также Руслан Верин на велосипеде устроил путешествие из Аляски в Мексику.
Напомним, велосипедист из Шотландии Марк Бомонт установил новый мировой рекорд, объехав вокруг света на велосипеде за 79 дней. 34-летний спортсмен прибыл в Париж на один день раньше установленного срока, преодолев в общей сложности 30 тысяч километров. У Триумфальной арки его ждала толпа поклонников.
Также мы показывали видео, как американского велосипедиста атаковала птица. Настойчивая птица несколько раз ударила мужчину по шлему, после чего улетела.
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