Украл сладости и носки: одесские копы задержали подростка, обокравшего магазин
17-летнему парню грозит до трех лет тюрьмы
В Белгород-Днестровском районе Одесской области полицейские задержали 17-летнего парня, которого подозревают в воровстве товаров из магазина.
Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, юноша попался на краже сладостей и носков. Парня выдала сигнализация на рампе при выходе из магазина. Во время досмотра у него обнаружили четыре шоколадных яйца, коробку конфет и пять пар носков.
"Парень объяснил, что таким образом решил улучшить свое материальное положение, так как нигде не работает", – заявил заместитель начальника Белгород-Днестровского отдела полиции Андрей Мащенко.
По факту кражи полицейские открыли уголовное производство, несовершеннолетнему грозит до трех лет тюрьмы.
Напомним, ранее в Ивано-Франковске 58-летний иностранец пытался вынести из магазина шоколад на четыре тысячи гривен. Его добычей чуть не стали 200 шоколадных яиц.
Также мы писали о том, как 24-летняя девушка в Одессе устроилась на работу кассиром в банке и, проработав всего несколько дней, похитила 100 тысяч гривен. Женщина пришла на собеседование по объявлению и представилась чужим именем, а потом четыре дня проходила стажировку и в первый же день самостоятельной работы украла крупную сумму, а потом скрылась.
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