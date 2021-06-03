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Украла вещдоки, чтобы "подзаработать": в Одесской области полицейская продавала кокаин

3 июня, 14:51

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Во время обысков правоохранители изъяли у женщины еще несколько граммов кокаина

В Одесской области сотрудница полиции подменила вещественные доказательства (0,5 кг кокаина), чтобы продать это местным наркозависимым лицам.

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Деятельность организованной наркогруппировки, среди которой была чиновница, разоблачила СБУ.

"Сотрудница полиции подменила вещественные доказательства, а именно 0,5 кг кокаина. Он был изъят в прошлом году в рамках уголовного производства после проведения соответствующих экспертиз. Кокаин наркодельцы пытались реализовать мелкими партиями", – говорится в сообщении.

Также во время обысков по месту жительства фигурантов и по месту работы сотрудницы полиции правоохранители изъяли еще несколько граммов кокаина.

Сейчас открыто уголовное производство, устанавливается возможная причастность к противоправной деятельности других должностных лиц полиции.

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Недавно на Закарпатье пьяный начальник одного из отделов СБУ, советник и консультант Анатолий Сикора избил женщину-полицейского Марию Семенюк. Однако суд оправдал мужчину.

Также ранее двум патрульным, подозреваемым в убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова, суд продлил меру пресечения, подробности в сюжете "Сегодня":

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