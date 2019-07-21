Украли два рюкзака с деньгами: в Одессе похитили багаж из машины с российскими номерами

По словам пострадавших, воры похитили весь багаж приезжих

В Одессе обокрали машину с российскими номерами – добычей воров стал багаж туристов: два чемодана и два рюкзака с деньгами.

Об этом сообщил активист Сергей Стерненко, который выложил в своем Twitter видео с заявлениями пострадавших.

"В Одессе обокрали россиян, которые приехали на авто с российскими номерами. Вероятно, воры были патриотически настроены", – с сарказмом отметил он.

Позже Стерненко обновил свое сообщение, добавив, что в полиции у пострадавших девушек взяли отпечатки пальцев.

Напомним, ранее в Одессе неизвестный похитил из элитного автомобиля Tesla 570 тысяч гривен . На видеозаписи, сделанной, по всей видимости, камерой видеонаблюдения, видно, как мужчина подходит к элитной иномарке и сначала осматривается. Затем он зачем-то садится в припаркованный неподалеку автомобиль и примерно через минуту возвращается к Tesla.

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