Сделать стартовой
26,03
29,2
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

Украли два рюкзака с деньгами: в Одессе похитили багаж из машины с российскими номерами

21 июля, 11:55

По словам пострадавших, воры похитили весь багаж приезжих


В Одессе обокрали машину с российскими номерами – добычей воров стал багаж туристов: два чемодана и два рюкзака с деньгами.

Об этом сообщил активист Сергей Стерненко, который выложил в своем Twitter видео с заявлениями пострадавших.

"В Одессе обокрали россиян, которые приехали на авто с российскими номерами. Вероятно, воры были патриотически настроены", – с сарказмом отметил он.

Позже Стерненко обновил свое сообщение, добавив, что в полиции у пострадавших девушек взяли отпечатки пальцев.

Напомним, ранее в Одессе неизвестный похитил из элитного автомобиля Tesla 570 тысяч гривен . На видеозаписи, сделанной, по всей видимости, камерой видеонаблюдения, видно, как мужчина подходит к элитной иномарке и сначала осматривается. Затем он зачем-то садится в припаркованный неподалеку автомобиль и примерно через минуту возвращается к Tesla.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Одесса, кража, воры, россиянки

Вы сейчас просматриваете новость " Украли два рюкзака с деньгами: в Одессе похитили багаж из машины с российскими номерами". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С яхты – в театр: Свитолина поразила своим вечерним платьем в Одессе

Вчера, 19:38

Украинская теннисистка и ее парень блеснули нарядами на церемонии закрытия Одесского кинофестиваля

Суд в Одессе приступил к рассмотрению дела "стрелка с Греческой"

19 июля, 15:06

Ходияка подозревают в убийстве как минимум одного человека

Топ-10 пород собак для ленивых хозяев

Загадочное каменное ядро обнаружили археологи в Атырау

Человечество начало уничтожать Землю 11 500 лет назад

В Украине запускают рынок "зеленых" облигаций

Отечественные суперфуды: мед, лен и свекла

В Украине станет больше получателей субсидий

Почему нужно рожать больше одного ребенка?

Энергетика черного цвета – носить или нет?

10 полезных советов молодым и будущим мамам

Ди Каприо в фильме «Аллея кошмаров»: чего ждать от экранизации?

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Не знаешь, какую машину выбрать? Запишись на этот тест-драйв

Для детей, пенсионеров и многих других: в Украине появится новая социальная служба

Сегодня, 07:51

Ее главная задача – проверять законность получения соцвыплат украинцами и "вычислять" мошенников

Не прячьте зонты: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:24

В понедельник, 22 июля осадки накроют западные, центральные и северные области

Лишить Украину дохода: эксперт о том, сколько освоят друзья Путина на "Северном потоке-2"

Вчера, 07:16

Европа не повторяет путь США в сланцевой добыче газа из-за геологических и юридических особенностей

Почем отдых в Украине: цены и самые популярные направления в 2019 году

19 июля, 07:00

Экономнеделя на двоих на наших курортах стартует от 2,5 тысячи грн, а люкс — от 22 тысяч

Как узнать характер человека по кулаку: простой тест

5 самых полезных фруктов для сердца

Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь