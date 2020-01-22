Укртрансбезопасность не выполняет своих обязанностей, а прокурор Максим Вихор бездействует

Одесская активистка Олеся Голодок публично обратилась к прокурору Максиму Вихору в связи с катастрофической ситуацией с весовым контролем на дорогах Одесской области

По данным Олеси Голодок, уже почти месяц на дорогах Одесчины отсутствуют работники Укртрансбезопасности, которые с помощью мобильных комплексов обязаны контролировать соблюдение весового режима для грузовых автомобилей. Как следствие, дороги подвергаются нещадному влиянию перегруженных фур и быстро приходят в плохое техническое состояние.

"Служба автомобильних дорог в Одесской области, как балансодержатель, заинтересована, чтоб дороги убивались. И чем больше, тем лучше. Ведь убитые дороги – это возможность украсть деньги, выделенные на ремонт. Печально, но факт", - пишет у себя на страничке в "Фейсбуке" Олеся Голодок.

Впрочем, привлечь к ответственности виновных в саботаже работы Укртрансбезопасности могла бы прокуратура Одесской области, но ее руководитель Максим Вихор почему-то бездействует.

Олеся Голодок напомнила, что в обязанности прокуратуры входит защита интересов государства и сбережение его имущества. В данном случае имуществом выступают дороги, претерпевшие повреждения от так называемых "перегрузов".

Именно прокуратура в рамках уголовного производства обязана установить нанесенный ущерб. Однако Максим Вихор ведет себя так, как будто сложившаяся ситуация полностью устраивает его.

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