Что случилось с Екатериной Катющевой: все подробности гибели спортсменки

Спортсменка Екатерина Катющева, которая пропала во время соревнований "Ультра-Трейл Куяльник" в Одесской области и была найдена без сознания, 14 июня скончалась в больнице. Все подробности этой трагедии читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Вечером 13 июня была объявлена в розыск Екатерина Катющева – одна из участниц бегового марафона в Одесской области, которая исчезла прямо во время забега. Якобы Екатерина около 2 часов дня отстала от бегунов и исчезла на отрезке трассы между Ильинкой и финишем.

Реклама

Девушку пытались найти собственными силами участники марафона, родственники, знакомые и волонтеры. Ее искали полиция – спецподразделение ГУ НП с приборами ночного видения, кинологи, прокуратура и Красный крест. Поиски осложнил дождь – собаки теряли след. Спортсмены допускали мысль, что Катющеву могли похитить. Поисковые мероприятия продолжались до ночи и завершились лишь после того, как полицейские подключили специалистов криминального блока.

По информации пресс-секретаря Одесской облгосадминистрации Дениса Соколова, поисковая операция девушки длилась восемь часов. Как оказалось, пропавшая участница ультрамарафона на территории Куяльницкого лимана получила тепловой удар во время бега и потеряла сознание. Девушку нашли лежащей возле водоема. Полицейские немедленно доставили ее в медицинское учреждение, где выяснилось, что спортсменка после теплового удара получила общее переохлаждение, поскольку пролежала без сознания на берегу озера до глубокой ночи.

Один из участников вчерашнего ультрамарафона Игорь Мишко поделился подробностями спасательной операции.

"Когда ее привезли, ее состояние было тяжелым, было рассеянное сознание. Ей дали воды и провели визуальный осмотр, сделали МРТ и кардиограмму, потом ввели глюкозу 40%, после чего перевели в реанимацию. Ее состояние оставалось тяжелым", — написал спортсмен в Facebook.

Реклама

По словам Мишко, в данном случае с учетом времени и места событий счет шел на часы. Даже опытные спасатели утверждали, что очень мало шансов найти кого-то ночью в этой местности.

Поначалу казалось, что состояние девушки улучшается, но чуда не случилось.

"К сожалению, Катя ушла из жизни. Инсульт. Врачи областной больницы сделали все, что могли. Вы сами понимаете, что такое 8 часов без сознания в пустыне при температуре под 40 градусов", – написал Денис Соколов на своей страничке в Facebook.

В тренде Проигнорировали грозу: в Карпатах трагически погиб турист

Реклама

"Все знают, что такое Одесский ультратрейл Куяльник. Адская жара, повсюду соль и 67 километров по глине могут сильно ударить даже по лидерам. Это смертельно опасная пустыня," – отметил он.

На сайте ультрамарафона отмечают, что забег проходит в самой низкой точке Украины – минус 5 метров от уровня моря. Бегунам следует преодолеть за 14 часов около 70 км под палящим солнцем почти пустынной территории с высоким содержанием соли в почве.

Позднее была озвучена новая версия трагедии, согласно которой к фатальным последствиям также могло привести заболевание сосудов, которым, вполне возможно, страдала спортсменка. Другой возможной причиной трагедии могло стать отсутствие медицинского сопровождения участников марафона, вследствие чего Катющева не смогла получить своевременной помощи.

При этом ответственная за связь с общественностью ультрамарафона Екатерина Дигтяр отказалась комментировать ситуацию, а ответственная за организацию Ирина Дашкова заявила, что "участников забега сопровождали представители Красного Креста". Тем не менее, она не смогла объяснить, почему в течение восьми часов пришлось искать лидера гонки.

В полиции Одессы заявили, что расследуют причины и обстоятельства гибели участницы забега по статье об "умышленном убийстве".

"Полицейские расследуют факт смерти одесской спортсменки. Предварительно событие квалифицировано по ч.1 ст.115 (умышленное убийство с пометкой "естественная смерть") Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

По информации портала "Vgorode. Одесса", Екатерине было 33 года. Она родилась в селе Адамовка Белгород-Днестровского района Одесской области. Мастер спорта по легкой атлетике, член сборной Украины по суточному бегу с результатом 201 км, многократная участница ультрамарафонов на 50-100 км, победительница соревнований "Железный человек-2019" среди женщин и второе место в абсолюте.

Напомним, в марте известный украинский спортсмен Алексей Борисенко пропал в Японии. Об этом в соцсетях написали его друзья. Подробности смотрите в сюжете "Сегодня":

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама