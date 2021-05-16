"Уровень вандализма превзошел все опасения": в одесском ботсаду изуродовали уникальные растения

Фото: Ботанический сад ОНУ им. И. Мечникова
В Одессе в первый день открытия ботанического сада посетители сломали и затоптали множество уникальных растений.
Об этом сообщили сотрудники Одесского ботанического сада в Facebook.
Ботанический сад объявил два дня прогулок на "старой" территории, которая является научной и учебной базой университета.
"К большому сожалению, первый день прогулок оказался шокирующим, уровень вандализма превзошел все опасения. Затоптано и выломано множество уникальных растений. Многие посетители категорически не согласны с тем, что это не место для массовых пикников, детских игр на свежем воздухе. И вообще, почему нельзя сорвать "на память" сирени и пионов", – говорится в сообщении.
Сотрудники ботсада обратились за помощью к волонтерам, чтобы восстановить растения.
Фото: Ботанический сад ОНУ им. И. Мечникова
Также мы писали о том, что в Киеве неизвестные повредили памятник персонажу "Звездных войн" Мастеру Йоде, единственному в Европе. Также недавно вандалы изуродовали Аллею художников.