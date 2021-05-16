Українська
$ 27,63
33,37
  1. Новости в регионах
  2. Новости Одессы

"Уровень вандализма превзошел все опасения": в одесском ботсаду изуродовали уникальные растения

16 мая, 15:14

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Ботанический сад объявил два дня прогулок на "старой" территории, однако, в первый же день посетители затоптали растения

Фото: Ботанический сад ОНУ им. И. Мечникова

Фото: Ботанический сад ОНУ им. И. Мечникова

В Одессе в первый день открытия ботанического сада посетители сломали и затоптали множество уникальных растений.

Реклама

Об этом сообщили сотрудники Одесского ботанического сада в Facebook.

Ботанический сад объявил два дня прогулок на "старой" территории, которая является научной и учебной базой университета.

"К большому сожалению, первый день прогулок оказался шокирующим, уровень вандализма превзошел все опасения. Затоптано и выломано множество уникальных растений. Многие посетители категорически не согласны с тем, что это не место для массовых пикников, детских игр на свежем воздухе. И вообще, почему нельзя сорвать "на память" сирени и пионов", – говорится в сообщении.

Сотрудники ботсада обратились за помощью к волонтерам, чтобы восстановить растения.

В тренде
В Кременчуге ученик решил "покончить с собой" из-за отобранных на уроке чипсов
Школьнику не разрешили есть чипсы на уроке
В тренде
В Одесской области врач наживался на больных пациентах – подробности (видео)
В тренде
Оставила на детской площадке и ушла: в Мариуполе горе-мать бросила 2-летнего ребенка
Реклама

Фото: Ботанический сад ОНУ им. И. Мечникова

Фото: Ботанический сад ОНУ им. И. Мечникова

Также мы писали о том, что в Киеве неизвестные повредили памятник персонажу "Звездных войн" Мастеру Йоде, единственному в Европе. Также недавно вандалы изуродовали Аллею художников.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

SkyUp отказался от полетов по 33 маршрутам: каких рейсов больше не будет
SkyUp отказался от полетов по 33 маршрутам: каких рейсов больше не будетТранспорт
В Одессе на празднованиях Дня победы над нацизмом начались провокации (видео)
В Одессе на празднованиях Дня победы над нацизмом начались провокации (видео)Одесса
Испуганная, голодная и живая: в Одесской области нашли потерявшуюся девочку (обновлено)
Испуганная, голодная и живая: в Одесской области нашли потерявшуюся девочку (обновлено)Одесса
В районе Одессы обнаружили российский военный корабль
В районе Одессы обнаружили российский военный корабльОдесса
Жуков, свастика и маленькая собачка: чем отличилась в День победы Одесса (видео)
Жуков, свастика и маленькая собачка: чем отличилась в День победы Одесса (видео)Одесса
На глазах у знакомых. На кладбище в Одесской области зарезали мужчину
На глазах у знакомых. На кладбище в Одесской области зарезали мужчинуОдесса

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять