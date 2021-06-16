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Уснул за рулем. На трассе Одесса – Киев произошло смертельное ДТП с грузовиком (фото)

16 июня 2021 14:56

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Березовском районе – что известно

На автодороге Одесса – Киев возле пгт Ивановка 37-летний водитель грузовика MAN заснул за рулем и столкнулся с припаркованным Daewoo Lanos. От полученных травм 65-летняя пассажирка легковушки погибла на месте происшествия, 41-летнюю женщину-водителя госпитализировали в больницу.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, для установления полных обстоятельств аварии на месте работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий ГУНП в Одесской области.

Грузовик MAN врезался в легковушку Daewoo Lanos. Фото: ГУНП

Грузовик MAN врезался в легковушку Daewoo Lanos. Фото: ГУНП

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Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Ранее мы сообщали, что в Виннице столкнулись маршрутка и легковушка – один погибший, двое в реанимации.

Также напомним, в Одессе в ДТП разбились два человека. В Сети появилось видео момента аварии:

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