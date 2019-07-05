Уснул за рулем: на трассе Одесса – Киев столкнулись два грузовика, погиб 21-летний парень

Предварительно установлено, что погибший заснул за рулем

Фото: 7kanal.com.ua.

В результате ДТП возле села Новогригорьевка Николаевского района погиб 21-летний парень. Авария со смертельным исходом произошла сегодня утром на 140-км трассы Одесса-Киев. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

По предварительным данным, 50-летний водитель грузовика, остановившись по техническим причинам, выезжал с боковой линии на дорогу. В этот момент в него сзади врезалась цистерна MAN, за рулем которой был 21-летний парень, он погиб на месте.

"Предварительно установлено, что погибший заснул за рулем", - сообщили в ведомстве.

Сведения по факту нарушения правил безопасности дорожного движения (ст. 286 УКУ) хотят внести в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, на Хаджибеевском мосту недалеко от Одессы произошло серьезное ДТП: КамАЗ столкнулся с рейсовым автобусом. Прибывшие на место происшествия патрульные выяснили, что автобус зажало между металлическим отбойником и грузовиком. Патрульные совместно с водителем приняли решение разбить лобовое стекло автобуса, и начали эвакуацию людей.

Ранее в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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