"Устала жить": одесситка подожгла себя на улице

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В Одессе на улице Ольгиевской женщина пыталась покончить жизнь самоубийством и едва не сожгла себя на улице. Об этом сообщает "Подслушано Одесса" в Facebook.

"Крикнув, что она устала жить, женщина подожгла себя. Ритуал самосожжения остановили соседи, которые потушили ее и передали пострадавшую медикам", – говорится в сообщении.

Инцидент запечатлен на видео в черно-белом качестве. На записи видно, как сразу несколько мужчин выбежали на помощь загоревшейся женщине.

Ранее на столичной Дарнице мужчина совершил попытку самосожжения посреди зала игровых автоматов на улице Попудренко, 9а. Так, молодой человек зашел около 4:30 в зал игровых автоматов "Лото Золото", заявил, что "сейчас вы сгорите вместе со мной", облил себя жидкостью для розжига костра и поджег. Возгорание быстро потушили и вызвали экстренные службы. При этом он получил несерьезные ожоги, поэтому помощь медиков не понадобилась.

Также в Бердичеве Житомирской области во время сессии городского совета в зал зашел человек, который облил себя бензином и поджег. Мужчине была оказана медицинская помощь, его повезли в больницу на обследование. Известно, что это житель райцентра, 1955 г.р.

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