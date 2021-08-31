Устанавливали кондиционер. Под Одессой с высоты упали рабочие, один погиб на месте

Мужчины сорвались с 3 этажа вместе с кондиционером – пострадавшего госпитализировали

В Фонтанке погибли рабочие. Коллаж "Сегодня"

Под Одессой рабочие, которые устанавливали в квартире кондиционеры, упали с высоты. В результате один человек погиб.

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Об этом сообщили в местном Telegram-канале "Х**вая Одесса".

Трагедия произошла в селе Фонтанка Одесского района на ул. Дружбы народов,14.

Отмечается, что мужчины упали с третьего этажа вместе с кондиционером и металлической конструкцией. Один из них скончался на месте, другого пострадавшего госпитализировали медики скорой помощи.

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Что делать, если увидели пострадавшего на улице?

Алгоритм оказания первой помощи:

Осмотр места происшествия. Нужно убедиться, что вам не угрожает опасность и к человеку можно подойти.

Нужно убедиться, что вам не угрожает опасность и к человеку можно подойти. Осмотр потерпевшего. Проверить, дышит ли он, есть ли пульс. Если он в сознании – выяснить, что болит. Не переворачивать, если у пострадавшего сломаны кости.

Проверить, дышит ли он, есть ли пульс. Если он в сознании – выяснить, что болит. Не переворачивать, если у пострадавшего сломаны кости. Вызов скорой помощи. Указать место и данные о пострадавшем.

Указать место и данные о пострадавшем. Оказания первой помощи – действия зависят от ситуации.

– действия зависят от ситуации. Наблюдение за состоянием пострадавшего.

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