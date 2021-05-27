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Устраивали засады на дальнобойщиков: копы поймали банду из Одесской области (фото и видео)

27 мая, 16:46

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Участники группы следили за жертвой всю дорогу и специально прокололи шины на грузовике – полиция сообщила им о подозрении

Правоохранители задержали разбойную группу из Одесской области, которая нападала на дальнобойщиков.

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Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

По данным копов, пострадавший ехал из Одессы в Запорожскую область и имел при себе 370 000 гривен.

/ Фото: Нацполиция

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Злоумышленники тщательно готовились к нападению. Они следили за автопредприятием, откуда ехала жертва. На заправке порезали шины на грузовике и ждали, когда авто станет посреди дороги. Ночью уже в Херсонской области подозреваемые напали на водителя.

/ Фото: Нацполиция

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Нарушителей задержали полицейские. У них изъяли нож, газовый баллончик, стяжки и балаклавы. Фигурантам уже сообщили о подозрении в разбое, теперь им грозит от 7 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Напомним, в Одессе задержали членов банды, которые выдавали себя за таксистов и грабили посетителей развлекательных заведений.

Кроме того, в Виннице задержали мужчину, который с пистолетом совершил разбойное нападение на девушку.

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