Устроившими стрельбу у автосалона в Одессе оказались экс-бойцы "Айдара" – полиция

Обоим фигурантам дела суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога

В Одессе арестованы подозреваемые в разбое двое бывших бойцов батальона "Айдар", которые вчера устроили стрельбу возле автосалона. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, речь идет о задержанном во время штурма на улице Атамана Головатого мужчине, который забаррикадировался в автосалоне, а также его подельнике.

В полиции отметили, что один из подозреваемых забаррикадировался в помещении ремонтного бокса автосалона, на переговоры с правоохранителями не шел, отказывался выходить добровольно, из-за чего было принято решение о штурме помещения.

В результате данного гражданина и еще одного участника происшествия доставили в Хаджибеевское отделение полиции и задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

"Установлено, что конфликт начался еще утром, в квартире одного из его участников. Группа лиц пришли по адресу проживания своего знакомого и отобрала у него деньги. Через некоторое время конфликт продолжился на территории автосалона", – сообщили в отделе.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса ("разбой"). Расследование продолжается.

По данным советника начальника регионального главка Нацполиции Руслана Форостяка, обоим фигурантам дела сегодня, 23 декабря, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Как отметил Форостяк, в ходе следственных действий выяснилось, что накануне резонансных событий "экс-айдаровцы" совершили разбойное нападение на своего бывшего побратима – добровольца "Айдара", что привело к дальнейшему выяснению отношений позднее – на ул. Атамана Головатого.

В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств происшествия, а также других лиц, которые могут быть к нему причастны.

Ранее сообщалось, что в Одессе неизвестные устроили вооруженный конфликт. Инцидент произошел на ул. Атамана Головатого в Суворовском районе.

"Предварительно установлено, что у группы лиц возник конфликт, в результате которого началась стрельба. Один из участников конфликта забаррикадировался внутри автосалона. Обстоятельства происшествия выясняются. В городе введен оперативный план "Гром", – рассказали правоохранители.

Советник начальника областной полиции Руслан Форостяк, между двумя группами юношей произошел бытовой конфликт. Один из участников спора применил устройство травматического действия.