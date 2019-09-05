Увидеть ветер воочию: аэропорт Одессы украсит современная инсталляция

Инсталляция в Одесском аэропорту. Фото из архива С. Рябченко

Воздушные ворота Одессы украсит оригинальная современная скульптура: инсталляцию, которую собираются установить возле нового терминала, выбирали на открытом конкурсе, в котором приняли участие более ста художников со всего мира, а победителем стал одессит Степан Рябченко со скульптурой "Сфера".

Именно этот спикер был автором светящихся "Котов" на стене дома на Дерибасовской. "Сегодня" разузнали у художника подробности о его арт-объекте.

Масштабы новой скульптуры впечатляют: по словам автора работы, новый арт-объект будет приблизительно 10-15 метров в высоту.

"Бюджет будет просчитываться, когда будет точно определен масштаб. Также будет определяться ее точное месторасположение в связи с возможной трансформацией близлежащей территории", – поделился с нами Рябченко.

По его словам, "Сфера" будет состоять из led-панелей, которые вместе образуют огромный сферический экран. Такая форма служит воплощением земного шара, символом бесконечности, а также очертанием первой буквы в названии города.

"Это самая простая и идеальная форма, которая не имеет ни начала, ни конца", — рассказал он.

Если говорить простым языком, led-панели — это небольшие экраны. На них будет транслироваться специально созданная авторская компьютерная анимация. За счет этого облик объекта постоянно будет меняться. Как рассказал Рябченко, это будет не просто абстрактная анимация, а визуализация ветров.

"Ветер — это такая эфемерная субстанция, которую мы можем слышать и ощущать тактильно, но не имеем возможности увидеть. Кроме физических законов у каждого ветра есть своя мифологическая поэтика. Весь этот опыт я трансформировал с помощью цифрового инструментируя и создал портреты "Электронных ветров", пронизывающих пространство нового времени. Я визуализировал их в цифровом пространстве и наложил на образ сферы. Получилась, Роза ветров, наложенная на земной шар", — поясняет художник.

Отметим, что призерами конкурса стали еще четыре проекта. Кроме "Сферы", жюри отметило "Стихию" львовского скульптора Назара Билыка, "Осколок моря" харьковчанина Сергея Шаулиса, "Прикосновение неба" киевлянина Игоря Гречаника и "Жемчужину у моря" одессита Александра Гусарева.

Ранее мы писали, что с Русановской набережной в столице убрали изуродованную вандалами металлическую скульптуру "Бабушка с кравчучкой".

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