Ужасный ветер раздул масштабный пожар в заповеднике под Одессой

По информации СМИ, в ГСЧС ситуацию пока не комментируют

Штормовой ветер и, по предварительной информации, неосторожное обращение с огнем, спровоцировали масштабный пожар в днестровских плавнях под Одессой, где целый микрорайон остался без света и тепла.

Об этом пишет "Думская".

Как сообщили в дирекции Нижнеднестровского национального природного парка, возгорание началось в районе 48-го километра трассы Одесса — Рени.

"Северный ветер гонит огонь по заповедной зоне вдоль лимана", — отмечают сотрудники нацпарка.

По информации СМИ, в ГСЧС ситуацию пока не комментируют.

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Очевидцы ЧП тем временем делятся в соцсетях видео пожара, снятым в селе Маяки:

Видео: facebook.com/zubpaco

Напомним, что непогода, которая обрушилась на Украину 24 февраля, продолжает нести разрушительные последствия.

Так, в Николаеве из-за шквального ветра рухнул понтонный мост через реку Ингул.

Как сообщалось ранее, в Николаеве ветер валит столбы и деревья. В частности, во дворе многоэтажного дома в районе старой железной дороги дерево рухнуло на провода и потащило за собой электроопору. После этого оно упало на "Таврию" и расплющило заднюю часть машины.

На Одесскую область обрушился сильнейший шторм. Ураганный ветер срывает с домов крыши и валит на дороги деревья.

Кроме того, ученые прогнозируют неожиданно холодный март в Украине. Климатологи отмечают, что в последнее время в Украине существенно меняется термический режим: температура растет весь год, но больше всего это заметно зимой и летом.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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