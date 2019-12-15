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В аэропорту Одессы отменяют рейсы из-за тумана

15 декабря, 02:19

По меньшей мере 9 рейсов отменили в субботу и уже 6 рейсов отменены в воскресенье, 15 декабря

Новый терминал аэропорта в Одессе

Новый терминал аэропорта в Одессе / Фото: Полина Мордынская, Сегодня

В Одесском международном аэропорту массово отменяют рейсы в связи с густым туманом. Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на данные Одесского аэропорта.

В частности, в субботу, 14 декабря, были отменены шесть рейсов на прибытие – это рейсы из Стамбула (Турция), Шарм-эль-Шейха (Египет), Познани и два из Катовице (Польша). Это были авиасообщения компаний Turkish Airlines, Wizz Air, Sky Up и Ryanair.

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На вылет отменили рейсы из Одессы в Катовице авиакомпании Wizz Air и два – в Стамбул авиаперевозчика Turkish Airlines.

В воскресенье, 15 декабря, уже отменено прибытие трех авиарейсов – из Кракова (Ryanair), Стамбул (Onur Air) и Шарм-эль-Шейха (Azur Air Ukraine). На отправку снят также рейсы в Краков, Стамбул и египетского курорта Шарм-эль-Шейх.

Между тем, в субботу, 14 декабря, во время наземного обслуживания в международном аэропорту "Борисполь" был поврежден самолет Boeing 767-300 UR-GEA. Из-за инцидента авиакомпания МАУ осуществила ротацию воздушных судов и изменила расписание полетов.Пассажиров призвали сверять расписание на онлайн-табло.

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