В аэропорту Одессы приступили к несению службы три овчарки, спаниель и лабрадор

Сегодня, 22:23

Их задача — выявлять пассажиров, которые перевозят наркотики

Спаниель на патрулировании. Фото: ГУНП в Одесской области
Спаниель на патрулировании. Фото: ГУНП в Одесской области

Четырехлапый патруль приступил к несению службы в аэропорту Одессы. Как рассказали в отделе коммуникации облполиции, правоохранители со служебными собаками будут контролировать всю территорию аэропорта, но особое внимание будут уделять зонам прилета и отлета. Их задача — выявлять пассажиров, которые перевозят наркотики.

"В последнее время участились случаи задержания в аэропортах Украины людей, которые в тайниках багажа пытаются незаконно провезти на территорию страны наркотические вещества", — отметили в ведомстве.

На первое дежурство с кинологами заступили три овчарки, спаниель и лабрадор. Хвостатые стражи порядка тщательно обнюхивали все чемоданы в залах ожидания, но и были не прочь пообщаться с пассажирами: одним давали почесать себя за ушком, а другим — протягивали лапу.

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Напомним, в столице активисты на общественных началах создают отряды зоополиции. У Нацполиции Киева они просят разрешения задерживать живодеров и доставлять в райотделы.

Зоозащитники отмечают, что правоохранители не успевают приезжать на вызовы, связанные с животными. Да и не все живодеры, которых удается задержать, получают реальный срок.
аэропорт, наркотики, собаки, служба, зоополиция

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Автор:

Дана Митанова

Источник:

"Сегодня"

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