Сделать стартовой
26,85
29,95
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

В Белогороде-Днестровском мужчина погиб, упав с карусели

3 июня, 12:46

Трагедия случилась в День города

Фото: solnechniy-ostrov.ru
Фото: solnechniy-ostrov.ru.

Трагически завершился отмечавшийся вчера День города Белгорода-Днестровского Одесской области. Вечером на одном из аттракционов в Луна-парке у Аккерманской крепости погиб 42-летний житель села Шабо.

Как сообщает 04849, во время катания на карусели, мужчина сорвался с кресла и с высоты упал на землю на глазах у родных. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали его смерть.

Обстоятельства произошедшей трагедии выяснят правоохранители. Выдвигаются различные версии случившегося: не пристегнутые должным образом ремни у погибшего, нарушение им техники безопасности и т.п.

Как сообщалось, во Львовской области мужчина разбился, выпав из корзины воздушного шара.

Ранее мы сообщали, что драматическая сцена разыгралась на фестивале воздухоплавания "Крымская Весна", который проводит с 30 апреля по 5 мая российская администрация Феодосии. Так, в районе села Журавки Кировского района ветром унесло воздушный шар с ребенком.

Кроме того, полиция опубликовала фотографии вертолета Ми-8, разбившегося в Ровенской области.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег смерть, день города, Белгород-Днестровская крепость, карусель, Белгород-Днестровский

Вы сейчас просматриваете новость " В Белогороде-Днестровском мужчина погиб, упав с карусели". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Летевший в оккупированный Крым россиянин устроил дебош и умер

24 мая, 11:59

Предварительная причина смерти – сердечная недостаточность, начато уголовное дело

Смерть младенца в лифте в Сумах: заммэру города продлили меру пресечения

11 мая, 11:31

Чиновника подозревают в ненадлежащем исполнении обязанностей, повлекшем смерть человека

Беременная Лилия Подкопаева поделилась нежным фото с возлюбленным

Ученые назвали лучший вид спорта после 40 лет

Удивительные свойства обычного дегтярного мыла

Александр ГВОЗДИК: «Не моя вина, что бой с Нгумбу завершился так»

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака

Анджелина Джоли покорила красотой в деловом образе

Коломойский и Боголюбов вывели 5,5 млрд долларов из...

Люксембург - Украина 1:2. В шаге от бездны (фото)

15 самых красивых актрис старого кино

MONATIK впервые рассказал о своей супруге

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Распродажа в городе : квадрокоптеры и дроны со скидкой

Во сколько обойдется обед украинца этим летом: все о ценах на продукты

Вчера, 07:55

Продолжаем следить, как меняется стоимость традиционной украинской трапезы, в которую входят все основные продукты питания

"Проєкт", "катедра", "членкиня": все что нужно знать о новом украинском правописании

Вчера, 07:38

Ввели феминитивы, стало меньше дефисов, но больше вариантов

Хрущевки снова хотят снести и перестроить: 100% согласия жильцов уже не требуется

Вчера, 07:19

Для переселения согласия всех жильцов дома не будет нужно

Что ждет украинцев в июне: новые правила снятия налички в банках и ограничения на дорогах

1 июня, 07:38

В июне украинцы получат два дополнительных выходных дня

9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам

​Люди спасли тонущих слонят: видео

10 фактов о пользе клубники, которые вы могли не знать
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь