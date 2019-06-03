В Белогороде-Днестровском мужчина погиб, упав с карусели

Трагедия случилась в День города

Фото: solnechniy-ostrov.ru.

Трагически завершился отмечавшийся вчера День города Белгорода-Днестровского Одесской области. Вечером на одном из аттракционов в Луна-парке у Аккерманской крепости погиб 42-летний житель села Шабо.

Как сообщает 04849, во время катания на карусели, мужчина сорвался с кресла и с высоты упал на землю на глазах у родных. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали его смерть.

Обстоятельства произошедшей трагедии выяснят правоохранители. Выдвигаются различные версии случившегося: не пристегнутые должным образом ремни у погибшего, нарушение им техники безопасности и т.п.

Как сообщалось, во Львовской области мужчина разбился, выпав из корзины воздушного шара.

Ранее мы сообщали, что драматическая сцена разыгралась на фестивале воздухоплавания "Крымская Весна", который проводит с 30 апреля по 5 мая российская администрация Феодосии. Так, в районе села Журавки Кировского района ветром унесло воздушный шар с ребенком.

Кроме того, полиция опубликовала фотографии вертолета Ми-8, разбившегося в Ровенской области.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Белогороде-Днестровском мужчина погиб, упав с карусели". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"