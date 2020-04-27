В больнице Одессы после смерти пациента c COVID-19 болезнь обнаружили у двоих медиков

Одним из заболевших оказался врач, а также санитарка

В Одесской городской клинической больнице, где умер мужчина с COVID-19, обнаружили инфекцию у двоих медиков.

Об этом на заседании оперативного штаба сообщила директор департамента здравоохранения Одесского горсовета Елена Якименко.

По ее словам, после смерти мужчины, который долгое время лечился в больнице №10, проводят обследование всех контактных лиц, поскольку его первое ПЦР-исследование было отрицательным.

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В общей сложности, проверяются несколько десятков человек, в частности, сотрудники терапевтического отделения и рентгенологи.

"Получили еще два положительных результата – у врача и санитарки (терапевтического отделения). У обоих – бессимптомное течение болезни. Они находятся дома на самоизоляции", — заявила Якименко.

Не исключается, что эти медики могут быть "просто носителями" болезни. По ее словам, сейчас ожидаются окончательные результаты исследований людей, контактировавших с умершим.

Кроме того, Якименко напомнила, что терапевтическое отделение больницы с 20 апреля закрыто на карантин.

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По данным медиков, умерший мужчина страдал различными сопутствующими заболеваниями, в частности, у него был сахарный диабет.

Напомним, что ранее в Одесской области "закрыли" город Подольск из-за коронавируса, там собираются создать мобильные группы для сбора информации о больных COVID-19.

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