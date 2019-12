В центре Одессы девушка в купальнике станцевала зажигательный тверк: видео

В центре Одессы, перед зданием мэрии – на Думской площади – камеры наблюдения зафиксировали необычную предновогоднюю акцию – девушка в купальнике станцевала зажигательный тверк.

Танец зафиксировали видеокамеры коммунального учреждения "Центр-077". На ролике видно, как девушка, одетая в костюм Санты, с помощью подруги сделала несколько дублей своего необычного выступления.

"Не в первый раз площадь перед Одесским городским советом превращается в импровизированный танцпол. Можно было бы только порадоваться за обилие ярких и креативных личностей в родном городе", – отмечают коммунальщики.

Реклама

При этом сотрудники центра с юмором отнеслись к этому выступлению и наложили на видеоряд мелодию "цыганочки з выходом".

В тренде Одесситы объединяются, чтобы наказать виновных в трагических пожарах

"Хотим пожелать юным талантам больших успехов в поиске новых творческих форм и идей! Очень надеемся, что в процессе данного поиска вы не забудете о мнении окружающих и принятых обществом нормах пристойности", – прокомментировали в Центре.

Напомним, ранее известная американскаяпевица Тейлор Свифт, которая удивила розовым платьем за 6500 долларов, выпустила новый клип на песню You Need To Calm Down. Стоит отметить, что ролике снялся целый ряд знаменитостей, включая Кэтти Перри и Райана Рейнольдса.

Ролик Тейлор Свифт с танцем в стиле тверк менее чем за сутки набрал более 17 миллионов просмотров на YouTube-канале. В видео певица предстала в образе картофеля фри из McDonald's, а Кэтти Перри – в образе бургера. Райан Рейнольдс менее вкусно выглядит – он играет в клипе художника, рисующего картины.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама