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В центре Одессы гонщики-автохамы устроили экстремальные развлечения: видео

6 марта, 03:06

Руслан Ровик

Дрифтеры не обращали внимания на другие машины и пешеходов

В центре Одессы, на перекрестке Итальянского бульвара и улицы Канатной любители автомобильного дрифта устроили опасные "развлечения", которые едва не привели к трагедии.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как экстремалы превратили улицу в автодром, "выписывая" петли на большой скорости, сообщает коммунальное управление "Центр-077".

Стоит отметить, что в момент происшествия на дороге было немало других машин, а на тротуарах – множество пешеходов.

Тем не менее, дрифтеры не стали обращать внимания на "досадные неудобства" и выполнили целую серию разворотов, заезжая на тротуары, заполнив перекресток дымом резины.


В ту же ночь на том же перекрестке состоялось еще одно "шоу" – водитель пересек двойную сплошную и решил постоять на пешеходном переходе.

Напомним, ранее в центре Харькова водитель BMW устроил дрифт на площади Конституции. Позже харьковские журналисты выяснили, что машина принадлежит Александру Чумаку, 24-летнему сыну депутата Кировоградского областного совета.

Напомним, в 2017 году в центре Харькова произошло резонансное ДТП, когда погибли шестеро случайных прохожих.

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Одесса гонщики дрифт автохамы

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