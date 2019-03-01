В центре Одессы из-за ДТП с участием фуры затруднено движение

Неудачный обгон легковушки в центре Одессы закончился "под брюхом" грузовика

В центре Одессы произошло ДТП с участием грузовика. Фото: Facebook

В центре Одессы из-за ДТП с участием фуры затруднено движение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/938/975/5c79389757009.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/938/975/5c79389757009.jpg 2019-03-01T16:01:51+02:00 Одесса Неудачный обгон легковушки в центре Одессы закончился "под брюхом" грузовика

В центре Одессы из-за аварии с участием фуры-контейнеровоза и легковушки, которая произошла на углу улиц Малой Арнаутской и Старопортофранковской, затруднено движение транспорта.

Как сообщил очевидец аварии Дмитрий Козин в своем Facebook, ДТП произошло в результате попытки водителя легковушки обогнать грузовик на повороте. Попытка была неудачной и закончилась "под брюхом" тягача.

При этом в комментариях пользователи выразили свое удивление "смелостью" водителя легковушки, который решился на столь безрассудный маневр.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год, по сравнению с 2017-м, на дорогах Украины снизилось количество дорожно-транспортных происшествий. При этом было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях, которые произошли на протяжении года.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В центре Одессы из-за ДТП с участием фуры затруднено движение". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.