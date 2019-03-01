В центре Одессы из-за ДТП с участием фуры затруднено движение
Неудачный обгон легковушки в центре Одессы закончился "под брюхом" грузовика
В центре Одессы из-за аварии с участием фуры-контейнеровоза и легковушки, которая произошла на углу улиц Малой Арнаутской и Старопортофранковской, затруднено движение транспорта.
Как сообщил очевидец аварии Дмитрий Козин в своем Facebook, ДТП произошло в результате попытки водителя легковушки обогнать грузовик на повороте. Попытка была неудачной и закончилась "под брюхом" тягача.
При этом в комментариях пользователи выразили свое удивление "смелостью" водителя легковушки, который решился на столь безрассудный маневр.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год, по сравнению с 2017-м, на дорогах Украины снизилось количество дорожно-транспортных происшествий. При этом было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях, которые произошли на протяжении года.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
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