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В центре Одессы из-за ДТП с участием фуры затруднено движение

Сегодня, 16:01

Неудачный обгон легковушки в центре Одессы закончился "под брюхом" грузовика

В центре Одессы произошло ДТП с участием грузовика
В центре Одессы произошло ДТП с участием грузовика. Фото: Facebook
В центре Одессы из-за ДТП с участием фуры затруднено движение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/938/975/5c79389757009.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/938/975/5c79389757009.jpg Одесса Неудачный обгон легковушки в центре Одессы закончился "под брюхом" грузовика

В центре Одессы из-за аварии с участием фуры-контейнеровоза и легковушки, которая произошла на углу улиц Малой Арнаутской и Старопортофранковской, затруднено движение транспорта.

Как сообщил очевидец аварии Дмитрий Козин в своем Facebook, ДТП произошло в результате попытки водителя легковушки обогнать грузовик на повороте. Попытка была неудачной и закончилась "под брюхом" тягача.

При этом в комментариях пользователи выразили свое удивление "смелостью" водителя легковушки, который решился на столь безрассудный маневр.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год, по сравнению с 2017-м, на дорогах Украины снизилось количество дорожно-транспортных происшествий. При этом было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях, которые произошли на протяжении года.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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Тег ДТП, Одесса, грузовик

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