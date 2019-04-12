В центре Одессы "коктейлем Молотова" подожгли припаркованный внедорожник Toyota
По предварительной информации, автомобиль подожгли
Сегодня в центре Одессы неизвестные злоумышленники бросили "коктейль Молотова" в припаркованную иномарку.
Как сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области, около 11.00 поступило сообщение о поджоге иномарки на улице Старопортофранковской. Сейчас на месте происшествия работает следственная группа.
Со слов очевидцев, двое неизвестных бросили бутылку с зажигательной смесью в автомобиль Toyota, припаркованный возле дома № 53.
Напомним, в Полтаве полиция задержала 36-летнего мужчину, которого подозревают в массовом поджоге автомобилей. Свой поступок он объяснил желанием развлечься.
На розыски подозреваемого у полиции ушло два месяца. Оказалось, что ранее мужчину уже привлекали к уголовной ответственности и сейчас его проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.
Ранее неизвестные лица бросали зажигательную смесь в автомобили в Коцюбинском под Киевом, в результате чего сгорели семь машин.
Кроме того, 19 сентября на стоянке в Киеве сожгли шесть автомобилей. Неизвестные мстили активисту, который выступал против незаконной добычи песка в селе Пуховка.
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