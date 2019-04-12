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В центре Одессы "коктейлем Молотова" подожгли припаркованный внедорожник Toyota

Сегодня, 14:53

По предварительной информации, автомобиль подожгли

Фото: полиция
Фото: полиция.

Сегодня в центре Одессы неизвестные злоумышленники бросили "коктейль Молотова" в припаркованную иномарку.

Как сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области, около 11.00 поступило сообщение о поджоге иномарки на улице Старопортофранковской. Сейчас на месте происшествия работает следственная группа.

Со слов очевидцев, двое неизвестных бросили бутылку с зажигательной смесью в автомобиль Toyota, припаркованный возле дома № 53.

Напомним, в Полтаве полиция задержала 36-летнего мужчину, которого подозревают в массовом поджоге автомобилей. Свой поступок он объяснил желанием развлечься. 

На розыски подозреваемого у полиции ушло два месяца. Оказалось, что ранее мужчину уже привлекали к уголовной ответственности и сейчас его проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.


Ранее неизвестные лица бросали зажигательную смесь в автомобили в Коцюбинском под Киевом, в результате чего сгорели семь машин.

Кроме того, 19 сентября на стоянке в Киеве сожгли шесть автомобилей. Неизвестные мстили активисту, который выступал против незаконной добычи песка в селе Пуховка.

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Тег поджог, внедорожник, подожгли, коктейль молотова

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Источник:

УНИАН

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