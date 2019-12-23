В центре Одессы на памятнике архитектуры появился дополнительный этаж и пристройка

Чиновники не могут разобраться между собой об ответственности за здание

В Одессе на памятнике архитектуры появился дополнительный этаж и пристройка. "Новации" заметили в самом центре города – в переулке Маяковского.

По словам депутата Одесского областного совета, профессора экономического университета Юрия Маслова, дом №7 обзавелся новым этажом и уродливой пристройкой, сообщает "Думская".

"Пристройка не просто изуродовала здание, она на несколько метров выползла за красную линию улицы, заслонив другой выдающийся памятник конструктивизма – дом Совторгфлота", – объяснил ученый.

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Также он добавил, что "архитектурные некрофилы оказались туповаты – там же на фасаде вывешен согласованный облгосадминистрацией план фасада, естественно без пристройки, а заодно и без дополнительного мансардного этажа".

Отметим, что на информационном щите говорится, что разрешение на отделку и покраску фасада еще в мае 2018 года получили некие Рыжак В.С. и Тарасюк О.В, а работы согласованы с управлением культуры и охраны объектов культурного наследия Одесской ОГА.

Примечательно, что работы в этом доме уже привлекали внимание одесситов, которые в прошлом году пожаловались муниципальную Государственную архитектурно-строительную комиссию. Там пояснили, что памятниками архитектуры заведует областная инспекция, но с октября 2018 года она не реагирует на незаконное строительство.

В июне 2018 года чиновники направили письмо коллегам из областной инспекции с просьбой провести проверку, а в сентябре 2018 года сотрудников областного ГАСИ на объект не пустили, на что чиновники отреагировали актом о недопуске, админпротоколом и предписанием с требованием устранить нарушения. Иск о сносе нахалстроя на тот момент не подавали, нет его и сейчас.

Стоит добавить, что здание на Маяковского,7 – это комплекс из трех зданий, возведенных в разное время: в первой половине XIX века (жилой дом), 1889 году (дом Общества искусственных минеральных вод) и в 1904 году (дом Греческого училища). Все они имеют охранный статус.

Напомним, ранее в историческом центре Одессы загорелся памятник архитектуры – дом Либмана, который находится в процессе реставрации.

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