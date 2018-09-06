В центре Одессы на тротуар рухнула часть старинного дома

Это уже второй обвал в здании за последние две недели

В центре Одессы от старого двухэтажного дома откололся огромный кусок карниза. Обвал произошел в семь утра и изрядно испугал жильцов дома: куски ракушечника засыпали тротуар и балкон одной из квартир.

В результате инцидента никто не пострадал, ведь на момент обрушения людей рядом не было. Но, по словам жильцов дома, это уже второй такой случай за последние недели. Сейчас аварийный участок огородили сигнальной лентой, а куски ракушечника убирают коммунальщики.

В свою очередь, руководитель компании, обслуживающей дом, предполагает, что причин обвала может быть две: прошедший накануне в Одессе ливень и общее состояние столетнего дома. Коммунальщики говорят, после того, как уберут место обвала – обследуют дом и будут решать, что с ним делать дальше.

Ранее в центре Львова, на улице Костюшко, на прохожую часть рухнула часть старинного балкона. В то же время, как сообщается, в нескольких сантиметрах от летящей каменной глыбы проходила девушка, и только чудом осталась жива.

Также в Хмельницком обвалился балкон на восьмом этаже многоэтажного жилого дома. Как выяснилось, обвал конструкций балкона произошел из-за сильных порывов ветра. Пострадавших нет.