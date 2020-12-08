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В центре Одессы нашли остатки древней крепости: с этого места зародился город (видео)

8 декабря, 19:23

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Археологи нашли также фрагменты керамики, амфор и скифского фаянса

В Одессе прямо под Приморским бульваром на глубине нескольких метров нашли остатки древней крепости. Ученые предполагают, что именно с нее и зародился город.

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Об этом сообщают новости "Сегодня".

Ежедневно археологи и студенты-историки выкапывают по несколько тонн земли возле памятника Дюку де Ришелье. Уже нашли остатки валов артиллерийской батареи, которую строил один из основателей города – Франц де Воллан.

Среди находок также есть фрагменты керамики, амфор и скифского фаянса. Если дворец все же найдут – он может стать новой туристической Меккой в ​​самом центре Одессы.

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"Вот мы выбрали соответствующее место, которое предполагаемо является воротами. Разбили раскопы и сейчас где-то приближаемся к тому горизонту, где эта аномалия в общем-то проявилась", – сказал доктор исторических наук Андрей Красножон.

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Напомним, ранее на Мамай-горе в Запорожье археологи обнаружили фрагменты старинной амфоры.

Кроме того, мы писали, как в Переяславе Киевской области археологи нашли древние захоронения, а также костяные, керамические и глиняные изделия разных периодов.

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Одесса раскопки крепость археолог
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