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В центре Одессы обрушилась часть жилого дома (фото)

2 февраля, 10:25

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

К счастью, никто не пострадал

В Одессе спасатели ликвидируют последствия обрушения в двухэтажном жилом доме.

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Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, 2 февраля в 7:59 в службу спасения "101" поступило сообщение о разрушении лестничной клетки в жилом доме по адресу: Приморский район, ул. Польский спуск, 5.

На место происшествия немедленно выехали спасатели. Как оказалось, дом был аварийным.

Сотрудники ГСЧС эвакуировали четырех человек из квартир на втором этаже по выдвижной лестнице. К счастью, погибших и пострадавших нет.

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Это не первый подобный случай. Ранее мы сообщали, что в центре Одессы обрушился аварийный дом. Его признали таковым еще 20 лет назад, но жильцов так и не отселили. Разрушенными оказались семь квартир на первом и втором этажах здания. Без крова остался 21 человек.

Также напомним, в Одессе рухнуло перекрытие в квартире жилого дома. Обрушение произошло на площади в 40 квадратных метров.

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Одесса обвал дом спасатели ГСЧС разрушение
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