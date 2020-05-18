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В центре Одессы обрушилась стена 130-летнего дома: фото и видео

18 мая, 19:04

Станислав Кожемякин

Рухнула часть четырехэтажного здания 1890 года постройки

Не прошло и месяца после обрушения части жилого дома на Польском спуске в Одессе, как в городе рухнула стена другого дома.

Как сообщает "Думская", инцидент произошел 18 мая на Торговой улице, где в результате обрушения стены четырехэтажного дома 1890 года постройки разрушились три из тридцати квартир. Остальных жильцов эвакуируют из-за запаха газа.

По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на данный момент к разбору завалов привлекли 76 человек и 20 единиц техники.

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Жительница одной из квартир на третьем этаже этого дома рассказала журналистам, что вниз рухнула вся квартира, кроме одной комнаты, обломками накрыло авто. Когда услышали треск, успели забрать только документы и животных.

Спасатели и коммунальщики проверяют, не остались ли под завалами люди. По предварительным данным, пострадавших нет.

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Из-за случившегося, вероятнее всего, окажется прервана работа 2-го маршрута троллейбуса – из-за серьезных повреждений контактную сеть придется демонтировать.

На место происшествия приехал мэр города Геннадий Труханов и директор департамента горхозяйства Дмитрий Жеман.

Напомним, в апреле в Одессе рухнул старинный дом на Канатной улице. Историческое здание было возведено в 1893 году и использовалось в качестве товарного склада и гостиного двора для работников артели.

А еще ранее в центре города со здания неожиданно упал фрагмент карниза и травмировал молодую женщину. ЧП произошло возле дома №10 на Успенской улице.

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Одесса обрушение рухнул

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