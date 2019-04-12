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В центре Одессы подростки распылили в лицо полицейского краску из баллончика

Сегодня, 18:43

Двое парней наносили рекламу наркотиков на стену админздания

Фото: Pixabay

В Одессе задержали 19-летнего жителя Беляевского района, которого подозревают в насилии в отношении полицейского.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, около трех часов ночи полицейские заметили, как двое неизвестных наносят рекламу наркотиков на стену админздания, расположенного на территории Приморского района.

Увидев полицейских, нарушители отреагировали нецензурной бранью и распылили в лицо правоохранителя краску и газ из баллончиков.

После этого молодые люди разбежались в разные стороны, одного из них задержали и доставили в Приморский отдел.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Меры по задержанию его соучастника пока продолжаются.

Напомним, в Запорожье копы задержали парня, наносившего рекламу наркотиков. Задержанного доставили в полицию для выяснения обстоятельств.

Ранее мы писали, что в Днепре полицейские задержали 17-летнего парня, который на стены дома наносил рекламу наркотических препаратов. 

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Тег нападение, задержали, реклама наркотиков

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