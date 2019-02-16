В центре Одессы после "минирования" детсада эвакуировали 80 детей

В центре Одессы после анонимного звонка о минировании были эвакуированы десятки людей

Иллюстрация. Фото: Нацполиция

В центре Одессы после "минирования" детсада эвакуировали 80 детей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/459/a20/5c6459a20f1d7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/459/a20/5c6459a20f1d7.jpg 2019-02-16T11:39:56+02:00 Одесса В центре Одессы после анонимного звонка о минировании были эвакуированы десятки людей

В центре Одессы из-за сообщения о "минировании" детского сада эвакуировали около 100 человек – 79 детей и более 20 взрослых. Об этом сообщили в Департаменте образования и науки Одесского городского совета.

Как стало известно, вечером 15 февраля поступило анонимное сообщение о минировании дошкольного учебно-воспитательного комплекса №90, расположенного на улице Базарной.

На место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС, полиции, взрывотехники, скорая помощь.

Директор департамента образования Елена Буйневич отметила, что вопросом эвакуации детей и проверки детсада занималось, в том числе, руководство города.

"79 маленьких одесситов в 6 часов вечера были быстро одеты и выведены на безопасное расстояние. Холодным вечером... Их перепуганные мамы и папы вынуждены были мчаться за ребенком, потому что мерзость (злоумышленник, сообщивший о минировании – Ред.) заставила сотни взрослых испытать страх, мобилизоваться и сделать все возможное, чтобы были спокойны дети", - заявила Буйневич.

В пресс-службе мэрии уточнили, что детский сад №90 работает до 20:00. По предварительным данным, в результате проверки каких-либо взрывоопасных предметов или веществ не обнаружено. В региональном главке Нацполиции данный инцидент пока не комментируют.

Напомним, недавно в Днепре и Кривом Роге правоохранители искали бомбы в ресторанах, отеле и кинотеатре. Мы также сообщали, что в Днепре за два дня минеры сообщили о бомбах в 46 городских зданиях.

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