В центре Одессы после "минирования" детсада эвакуировали 80 детей
В центре Одессы после анонимного звонка о минировании были эвакуированы десятки людей
В центре Одессы из-за сообщения о "минировании" детского сада эвакуировали около 100 человек – 79 детей и более 20 взрослых. Об этом сообщили в Департаменте образования и науки Одесского городского совета.
Как стало известно, вечером 15 февраля поступило анонимное сообщение о минировании дошкольного учебно-воспитательного комплекса №90, расположенного на улице Базарной.
На место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС, полиции, взрывотехники, скорая помощь.
Директор департамента образования Елена Буйневич отметила, что вопросом эвакуации детей и проверки детсада занималось, в том числе, руководство города.
"79 маленьких одесситов в 6 часов вечера были быстро одеты и выведены на безопасное расстояние. Холодным вечером... Их перепуганные мамы и папы вынуждены были мчаться за ребенком, потому что мерзость (злоумышленник, сообщивший о минировании – Ред.) заставила сотни взрослых испытать страх, мобилизоваться и сделать все возможное, чтобы были спокойны дети", - заявила Буйневич.
В пресс-службе мэрии уточнили, что детский сад №90 работает до 20:00. По предварительным данным, в результате проверки каких-либо взрывоопасных предметов или веществ не обнаружено. В региональном главке Нацполиции данный инцидент пока не комментируют.
Напомним, недавно в Днепре и Кривом Роге правоохранители искали бомбы в ресторанах, отеле и кинотеатре. Мы также сообщали, что в Днепре за два дня минеры сообщили о бомбах в 46 городских зданиях.
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