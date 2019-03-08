В центре Одессы произошла "этническая поножовщина": ранены шесть человек
После стычки шесть человек получили ранения брюшной полости и груди
В центре Одессы, на перекрестке улиц Дерибасовской и Екатерининской, в ночь на 8 марта произошла массовая драка и поножовщина.
Как сообщает "Думская" со ссылкой на собственные источники в полиции, инцидент произошел в баре Laila, и в результате шесть человек оказались в больнице.
Копы отметили, что в драке принимали участие представители разных этнических групп. Все пострадавшие получили колото-резаные раны, в том числе грудной клетки и брюшной полости.
Напомним, ранее драка с поножовщиной произошла возле магазина в Запорожье. В результате один из участников стычки оказался в больнице, а второй был задержан – ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Также мы сообщали о кровавой стычке в Харькове, где после ссоры в кафе ранее судимый мужчина схватился за нож и ранил двоих мужчин и женщину. Пострадавшие оказались в больнице.
Ранее в селе Ксаверовка под Киевом, в комнате для отдыха охранников на шиномонтаже ножом убили 15-летнего подростка. Как оказалось, удар ножом нанес 28-летний мужчина, он ранил подростка в шею и скрылся с места происшествия.
Также мы сообщали, что на Гидропарке в Киеве произошла драка с поножовщиной. Двое человек избили мужчину стулом по голове и нанесли ему несколько ножевых ранений.
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