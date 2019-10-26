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В центре Одессы произошла массовая драка и поножовщина: двое погибших, один ранен

26 октября, 16:09

Юлия Те

Словесная перепалка на Греческой площади переросла в драку с поножовщиной

В центре Одессы иностранцы устроили массовую драку с поножовщиной

В центре Одессы иностранцы устроили массовую драку с поножовщиной / Фото: Нацполиция

В центре Одессы произошла массовая драка с поножовщиной – на Греческой площади в ночь на 26 октября иностранцы повздорили с тремя одесситами, которые после вечеринки возвращались домой.

Как сообщили в полиции, словесная перепалка переросла в драку: один из иностранцев достал нож и начал им бить своих оппонентов. Размахивая оружием, он даже не заметил, как ударил не только одесситов, но и своего земляка.

От полученных ранений двое пострадавших умерли: 28-летний одессит на месте стычки, а 21-летний иностранец – в больнице. Еще один пострадавший – 30-летний одессит – госпитализирован, он находится в тяжелом состоянии.

Полицейские по горячим следам нашли и задержали подозреваемых – мужчин в возрасте 24, 26 и 28 лет. Их действия квалифицированы по статьям "умышленное убийство", "покушение на убийство" и "хулиганство".

Всем троим фигурантам объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Максимальное наказание, предусмотренное законом за подобные преступления – пожизненное лишение свободы. Следствие продолжается.

Ранее в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину.

Кроме этого, мы писали, что в Виннице неизвестный выстрелил в окно трамвая. В результате пострадал пассажир.

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Одесса драка поножовщина массовая драка

Источник: Сегодня

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