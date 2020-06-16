В центре Одессы произошла поножовщина со стрельбой

Участники стрельбы скрылись в места "разборок" на двух машинах

В центре Одессы, где ранее на рынке гремели выстрелы, возле одного из ресторанов на Французском бульваре произошла драка со стрельбой и поножовщиной.

Как сообщает "Думская" со ссылкой на сообщения полицейских, участники происшествия сбежали.

"Полиция ввела план "Перехват" — разыскивается автомобиль Toyota Land Cruiser черного цвета, а также BMW без номеров", – говорится в сообщении.

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Также со ссылкой на прокуратуру передают, что в центре города выясняли отношения две бандитские группировки.

"Одесский предприниматель, работающий в сфере IT-технологий, попытался дать отпор организованной преступной группировке бывшего кикбоксера, ныне находящегося в розыске, который навязывал айтишнику свою "крышу" (требовал платить дань)", - отметили журналисты.

Бизнесмен обратился за помощью к своим киевским знакомым, которые послали в Одессу группу "спортсменов". В ходе драки одному из киевлян ударили ножом в бок, однако от госпитализации он отказался.

В свою очередь на официальном сайте областного управления Нацполиции заявили, что занимаются расследований этого инцидента.

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"Предварительно установлено, что между группой неустановленных лиц произошла ссора, в ходе которой ее участники сделали несколько выстрелов и сбежали. С места происшествия стражи порядка изъяли гильзу, вероятно, от травматического оружия", - отметили копы.

В полиции добавили, что было открыто уголовное производство по статье "Хулиганство", все обстоятельства и люди, причастные к стычке, устанавливаются.

Напомним, ранее один из владельцев одесского магазина, который подвергся нападению, рассказал, что причиной "разборок" считает конфликт из-за неаккуратно припаркованного автомобиля, позже приведший к драке.

Видео: Нацполиция

Как сообщал сайт "Сегодня", в Приморском районе Одессы произошло дерзкое ограбление. Злоумышленники у банковского учреждения напали на мужчину. После этого в городе и прилегающих районах области был введен специальный оперативный план "Перехват".

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