В центре Одессы пьяные родители бросили на улице пятимесячного ребенка
Сейчас ребенок в безопасности – его осмотрели врачи
В пятницу, 14 сентября, в центре Одессы пьяные родители бросили на улице пятимесячного ребенка.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы, около 18.00 поступил вызов о том, что на улице Екатерининской мужчина и женщина в нетрезвом состоянии оставили ребенка младенческого возраста без присмотра.
Прибыв на место, инспекторы увидели отца, который был сильно пьян, а также заявителя, который держал младенца на руках.
Прибыв на место, инспекторы увидели отца, который был сильно пьян, а также заявителя, который держал младенца на руках.
"Матери на месте не было, но очевидцы сообщили место проживания семьи. По указанному адресу обнаружили женщину, пребывавшую в состоянии сильного алкогольного опьянения. На вопрос, чей ребенок, ответить не могла и закрылась в квартире", – говорится в сообщении.
Сейчас ребенок в безопасности – его осмотрели врачи.
Отца доставили в отделение полиции для составления процессуальных материалов.
О случившемся сообщено в соответствующие службы, добавили в главке.
Напомним, в Луганской области мать "сдала в аренду" дочку для попрошайничества. Женщина неоднократно привлекалась к ответственности за невыполнение родительских обязанностей.
Кроме того, в Черкасской области пьяная мать потеряла пятилетнюю дочь. Полицейские в течение двух часов нашли девочку.
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