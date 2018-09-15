В центре Одессы пьяные родители бросили на улице пятимесячного ребенка

Сегодня, 02:24

Сейчас ребенок в безопасности – его осмотрели врачи


фото facebook.com/odesapolice
фото facebook.com/odesapolice

В пятницу, 14 сентября, в центре Одессы пьяные родители бросили на улице пятимесячного ребенка.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы, около 18.00 поступил вызов о том, что на улице Екатерининской мужчина и женщина в нетрезвом состоянии оставили ребенка младенческого возраста без присмотра.

Прибыв на место, инспекторы увидели отца, который был сильно пьян, а также заявителя, который держал младенца на руках.

Прибыв на место, инспекторы увидели отца, который был сильно пьян, а также заявителя, который держал младенца на руках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Матери на месте не было, но очевидцы сообщили место проживания семьи. По указанному адресу обнаружили женщину, пребывавшую в состоянии сильного алкогольного опьянения. На вопрос, чей ребенок, ответить не могла и закрылась в квартире", – говорится в сообщении.

Сейчас ребенок в безопасности – его осмотрели врачи.

Отца доставили в отделение полиции для составления процессуальных материалов.

О случившемся сообщено в соответствующие службы, добавили в главке.

Напомним, в Луганской области мать "сдала в аренду" дочку для попрошайничества. Женщина неоднократно привлекалась к ответственности за невыполнение родительских обязанностей.

Кроме того, в Черкасской области пьяная мать потеряла пятилетнюю дочь. Полицейские в течение двух часов нашли девочку.
Одесса, ребенок, родители, младенец, пьяные

Вы сейчас просматриваете новость "В центре Одессы пьяные родители бросили на улице пятимесячного ребенка". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Фото: Нацполиция Киева

В Киеве полиция забрала 11-летнюю девочку из семьи алкоголиков

12 Сентября, 17:24

Ребенок сам заботился о себе, пока родители выпивали

Другие регионы

Фото: timeskz.kz

Исчезновение двухлетнего мальчика в Черниговской области: появились новые подробности

12 Сентября, 17:22

Пропавшего ребенка разыскивали всю ночь
Загрузка...

Другие регионы

Фото: Медиагруппа Объектив

В Житомирской области будут судить врачей, по вине которых умерли роженица и младенец

11 Сентября, 19:12

Медики неправильно определили состояние роженицы и не отнесли ее к категории беременных с риском разрыва матки во время родов

Происшествия

Спасатели сняли ребенка с дерева. Фото: "Сегодня"

В Киеве пожарные спасли ребенка, который застрял на дереве

11 Сентября, 17:23

Мальчик зацепился ногой и повис на высоте метра над землей

Другие регионы

Фото: timeskz.kz

В Черниговской области всю ночь разыскивали пропавшего двухлетнего мальчика

11 Сентября, 15:26

Медики диагностировали у ребенка общее переохлаждение организма

Днепр

Фото: ГСЧС в Днепропетровской области

В Днепре двухлетняя девочка выпала с 10 этажа дома и выжила

11 Сентября, 11:58

Ребенок находился один в квартире без присмотра родителей 
Загрузка...