В центре Одессы рухнуло перекрытие в квартире жилого дома

Обрушение произошло на площади в 40 квадратных метров

В центре Одессы произошел обвал перекрытий над квартирой четырехэтажного жилого дома по улице Манежной.

Об этом сообщили в Департаменте муниципальной безопасности Одесского горсовета.

"Перекрытия обвалились на площади 40 квадратных метров, обломки завалили квартиру. Люди не пострадали, по словам жильцов, около полугода назад в доме прорвало трубу отопления, расположенную на чердаке", - говорится в сообщении.

Реклама В тренде Боевики усилили обстрелы на Донбассе: где атаковал противник

В результате прорыва трубы квартиры систематически подтапливались. По словам жильцов, они обращались к коммунальным службам города, но надлежащей реакции так и не было.

Напомним, недавно в Одессе рухнуло еще одно здание – аварийный жилой дом на Польском спуске.

Видео: Нацполиция

А незадолго перед этим в Одессе произошло обрушения жилого дома на улице Ясной. По словам экспертов, в одной из пострадавших квартир обнаружили усиленную бетонную стяжку толщиной 20-25 см. Поскольку дом построили в 1912 году, такое в нем делать запрещено. Из-за обрушения четырехэтажки была повреждена газовая труба.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама