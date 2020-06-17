Українська
$ 26,74
30,24
  1. Новости в регионах
  2. Новости Одессы

В центре Одессы рухнуло перекрытие в квартире жилого дома

17 июня, 13:49

Руслан Ровик Руслан Ровик

Обрушение произошло на площади в 40 квадратных метров

В центре Одессы произошел обвал перекрытий над квартирой четырехэтажного жилого дома по улице Манежной.

Об этом сообщили в Департаменте муниципальной безопасности Одесского горсовета.

"Перекрытия обвалились на площади 40 квадратных метров, обломки завалили квартиру. Люди не пострадали, по словам жильцов, около полугода назад в доме прорвало трубу отопления, расположенную на чердаке", - говорится в сообщении.

Реклама

В тренде
Боевики усилили обстрелы на Донбассе: где атаковал противник

В результате прорыва трубы квартиры систематически подтапливались. По словам жильцов, они обращались к коммунальным службам города, но надлежащей реакции так и не было.

Напомним, недавно в Одессе рухнуло еще одно здание – аварийный жилой дом на Польском спуске.

Видео: Нацполиция

А незадолго перед этим в Одессе произошло обрушения жилого дома на улице Ясной. По словам экспертов, в одной из пострадавших квартир обнаружили усиленную бетонную стяжку толщиной 20-25 см. Поскольку дом построили в 1912 году, такое в нем делать запрещено. Из-за обрушения четырехэтажки была повреждена газовая труба.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Одесса обвал обрушение

Источник: УНИАН

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 16 июня
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 16 июняУкраина
Нашествие людей уничтожило фиолетовое поле под Одессой: появились фото
Нашествие людей уничтожило фиолетовое поле под Одессой: появились фотоОдесса
Пропавшая во время марафона украинская спортсменка умерла в больнице: подробности трагедии
Пропавшая во время марафона украинская спортсменка умерла в больнице: подробности трагедииОдесса
Реки на улицах и затопленные дома: что натворила непогода в Одесской области (фото, видео)
Реки на улицах и затопленные дома: что натворила непогода в Одесской области (фото, видео)Одесса
Машину отбросило на 100 метров: в Одесской области произошло смертельное ДТП
Машину отбросило на 100 метров: в Одесской области произошло смертельное ДТПОдесса
В Одесской области взрывом гранаты ранены пять человек
В Одесской области взрывом гранаты ранены пять человекОдесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять