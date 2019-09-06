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В центре Одессы с поличным поймали наркоторговца

6 сентября, 11:05

Мужчина делал в городе «закладки»

Фото: ГУНП в Одесской области

Фото: ГУНП в Одесской области

В Одессе задержали мужчину, который распространял в городе метадон путем "закладок". Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Мужчину разоблачили оперативники Приморского отдела полиции в центре города. Во время осмотра у 30-летнего одессита копы нашли у него свертки с кристаллическим веществом прозрачного цвета, похожего на метадон. По словам подозреваемого, наркотики он хранил для дальнейшего распространения на улицах.

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Фото: ГУНП в Одесской области

"По данному факту следователями начато уголовное производство по ч. 1 ст. 307 (незаконное хранение с целью сбыта наркотических средств) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие", – рассказали в полиции.

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Ранее сообщалось, что в Киеве задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

Также мы писали, что в Бердянске правоохранители разоблачили пару наркоторговцев и изъяли у них более пяти килограммов марихуаны. Схему по продаже наладили местные жители: 39-летняя женщина и ее 46-летний приятель.

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Одесса наркотики задержание полиция мужчина наркодилер

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