В центре Одессы сошел с рельсов трамвай: фото

В центре Одессы, на улице Пантелеймоновской, сошел с рельсов трамвай.

Как сообщает "Думская", инцидент произошел днем 15 июня.

По словам очевидцев, вагон поднимали с помощью крана, а сотрудники предприятия "Одесгорэлектротранс" взялись за ремонт повреждения рельсов.

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Движение транспорта в месте происшествия было затруднено. Информации о пострадавших не поступало.

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Стоит отметить, что в Киеве также регулярно происходят ЧП на транспорте. Так, едва ли не каждый день на нескольких центральных станциях метрополитена пассажиры попадают в давку, о чем уже неоднократно жаловались в социальных сетях. Также в метро неоднократно возникали проблемы с оплатой проезда – сначала был сбой в системе по е-билету, а ранее нельзя было проехаться по банковской карте.

Кроме того, проблемы с транспортом испытывают и жители Шулявки, где открыли проезд по новому мосту, однако еще не сделали с него съезды.

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Помимо этого, у столичных маршруток во время движения ранее уже не раз отваливались колеса.

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