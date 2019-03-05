В центре Одессы трое иностранцев напали на прохожего

У жертвы нападения отняли деньги и телефон

Фото: пресс-служба прокуратуры Запорожской области

В центре Одессы трое иностранцев напали на прохожего //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5c3/258/5c45c325871e9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5c3/258/5c45c325871e9.jpg 2019-03-05T18:56:00+02:00 Одесса У жертвы нападения отняли деньги и телефон

В Одессе полицейские задержали группу мужчин, подозреваемых в ограблении мужчины на Преображенской улице в центре города.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, сообщение о преступлении произошло около 23 часов. По словам потерпевшего, трое неизвестных, заломив ему руки, отняли у него мобильный телефон и деньги.

По полученным приметам полицейские задержали злоумышленников неподалеку он совершения преступления: ими оказались 24, 27 и 50-летний иностранцы. У них изъяли вещественные доказательства — похищенный телефон и деньги.

По факту нападения было открыто уголовное производство по статье "грабеж". Задержанным сообщили о подозрении и поместили в изолятор временного содержания. Следствие продолжается.

Ранее мы писали, чтов Одесской области четверо неизвестных в масках совершили разбойное нападение на семью. Потерпевших с многочисленными травмами госпитализировали.

Кроме этого, в Днепре полицейские задержали банду грабителей, которые связали и ограбили семейную пару.Преступление воры совершили в поселке Горяновское Днепропетровской области. Проникнув через окно в дом и связав семью, грабители в масках вскрыли сейф, из которого забрали деньги и ювелирные изделия. После чего скрылись с места преступления.

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