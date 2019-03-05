В центре Одессы трое иностранцев напали на прохожего
У жертвы нападения отняли деньги и телефон
В Одессе полицейские задержали группу мужчин, подозреваемых в ограблении мужчины на Преображенской улице в центре города.
Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, сообщение о преступлении произошло около 23 часов. По словам потерпевшего, трое неизвестных, заломив ему руки, отняли у него мобильный телефон и деньги.
По полученным приметам полицейские задержали злоумышленников неподалеку он совершения преступления: ими оказались 24, 27 и 50-летний иностранцы. У них изъяли вещественные доказательства — похищенный телефон и деньги.
По факту нападения было открыто уголовное производство по статье "грабеж". Задержанным сообщили о подозрении и поместили в изолятор временного содержания. Следствие продолжается.
Ранее мы писали, чтов Одесской области четверо неизвестных в масках совершили разбойное нападение на семью. Потерпевших с многочисленными травмами госпитализировали.
Кроме этого, в Днепре полицейские задержали банду грабителей, которые связали и ограбили семейную пару.Преступление воры совершили в поселке Горяновское Днепропетровской области. Проникнув через окно в дом и связав семью, грабители в масках вскрыли сейф, из которого забрали деньги и ювелирные изделия. После чего скрылись с места преступления.
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