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В центре Одессы владелец жестоко издевался над упавшим конем (видео)

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Диана Федотова Диана Федотова корреспондент
16 августа, 02:05
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Одесситы и гости города просили мужчину прекратить издевательства над обессиленным конем, однако тот отказывался. По крайней мере до приезда полиции
В Одессе издевались над конем / коллаж "Сегодня"
В Одессе издевались над конем / коллаж "Сегодня"

В центре Одессе наблюдали ужасную картину – конь, который тянул за собой тяжелую металлическую прогулочную карету, после нескольких попыток преодолеть горку упал вместе с грузом и травмировал ногу. А сопровождающий даже не пытался освободить животное от ремней, а продолжал грубо дергать.

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Очевидцы рассказали корреспонденту новостей "Сегодня" подробности происшествия и чем все закончилось.

Светлана, которая с друзьями как раз гуляла рядом, говорит, что люди умоляли владельца прекратить издевательства и отцепить все ремни. Однако, тот отказывался.

"Я предложила человеку, который руководит этим всем, чтобы ее отстегнул, увел на тротуар, там где ей будет нормально, устойчиво. На что в ответ полилась агрессия и он сказал, что так тысячу раз делал", – рассказала очевидец.

Обессиленное животное лежало посреди дороги, а рядом ездили автомобили.

"У нее дергались ноги, она не могла встать, она пыталась, но у нее не получалось. Кровь течет, у нее нога сломана. Отпусти же ее или постели под копыта что-то", – шокирована Светлана.

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Толпа возмущенных прохожих чуть не линчевала владельца, который шокировал всех жестокостью. Прекратили конфликт только патрульные.

Что с конем

Коня подняли и увезли в ветклинику. Он будет жить, кости целы. Теперь его судьбой занимаются зоозащитники.

На владельца лошади составили протокол. Он должен заплатить штраф 3500 гривен. А зоозащитники уже объявили о вечерних рейдах по городу: будут проверять, чтобы не мучили животных.

Зоозащитница Светлана Барсукова рассказывает, что схемы, по которым работает большинство "бизнесменов", очень циничные.

"На пороге мясокомбината, перед забоем, они лошадей, с которых можно еще что-то получить, покупают за 3 тыс. гривен, а один круг покататься по центру города стоит тысячу гривен. И чтобы потом в сезон зимний холодный не покупать корма и не платить за простой, за передержку вернее, эту лошадь опять везут на мясокомбинат", – рассказала она.

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Напомним, 6 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №2351 о введении в Украине стандартов ЕС по гуманному отношению к животным, по которому за жестокое обращение с животными теперь можно будет привлечь к уголовной ответственности.

Мы также писали, что в Киеве 42-летнему жителю Троещины сообщили о подозрении за жестокое обращение с животными. Он выбросил кошку и четырех котят из окна седьмого этажа. За содеянное ему грозит срок.

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