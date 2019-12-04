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В центре Одессы вспыхнул крупный пожар: студенты оказались в ловушке

4 декабря, 11:52

Спасаясь от пламени, люди прыгали из окон

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

В Одессе вспыхнул пожар в шестиэтажном здании на углу Пушкинской и Троицкой улице, известном как доходный дом Асвадурова. Сейчас там размещается ряд фирм и учреждений, в том числе институт морской биологии, одесский филиал института археологии НАН Украины и колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

На месте очень много скорых. Выяснилось, что горят помещения колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Внутри еще остаются студенты.

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По словам очевидцев, спасаясь от пламени, некоторые учащиеся прыгали на припаркованные машины с пятого этажа. Официально в пресс-службе горсовета на данный момент подтверждают госпитализацию двух пострадавших в результате пожара.

Кроме того. из-за пожара связи мэрия отложила заседание исполкома. Городской голова Геннадий Труханов уже прибыл на место.

Напомним, недавно в Киеве горел детский сад. В результате инцидента погиб мужчина.

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Одесса студенты пожары

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