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В центре Одессы застрелили мужчину

1 июля, 18:08

В полиции подтвердили факт убийства, но подробностей пока не сообщили

Фото: Pixabay

В центре Одессы в ночь на 1 июля произошло убийство: в доме, расположенном в переулке Маяковского, застрелили мужчину. По словам очевидцев, на месте происшествия было много полиции.

В пресс-службе областного управления Нацполиции факт преступления подтвердили, но отказались разглашать детали.

"Факт происшествия подтверждаем. Как только нам разрешат, будем сообщать подробности", – сообщили "Сегодня" в отделе коммуникации.

Тем временем, местные СМИ уже сообщили, что трое незнакомцев якобы проникли в дом одессита и распылили в глаза 27-летнего парня и его матери слезоточивый газ, после чего застрелили молодого человека.

Мать мужчины оставили в живых. По неподтвержденной информации, копы объявили план "Перехват", чтобы найти злоумышленников.

Ранее мы сообщали, что в Одессе 78-летний пенсионер, вооружившись ножом, поочередно лишил жизни семью местных жителей. Жертвами жестокого убийства стали 67-летняя пожилая женщина, ее 46-летняя дочь и зять.

В настоящее время фигурант находится в изоляторе временного содержания. Открыто уголовное производство, по п.1 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, недавно в Одесской области произошло еще одно громкое убийство. Как сообщалось ранее, непосредственной причиной смерти 11-летней Даши Лукьяненко, которая была убита в Одесской области, оказалась колото-резаная рана шеи. К такому выводу пришли судебные медики, исследовавшие тело ребенка. Вооруженный ножом убийца повредил девочке сонную артерию. По версии следствия, преступление было совершено на сексуальной почве.


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Тег Одесса, убийство, стрельба

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АВТОР:

Виктор Борисенко

Источники:

Сегодня , Таймер

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