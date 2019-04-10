В Черноморске двухлетний ребенок закрылся в квартире

Спасатели попали в дом через окно

Фото: Pixabay

В Черноморске двухлетний ребенок закрылся в квартире //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/dc3/67e/5cadc367e895c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/dc3/67e/5cadc367e895c.jpg 2019-04-10T13:40:00+03:00 Одесса Спасатели попали в дом через окно

Вчера утром спасатели вызволяли ребенка, который закрылся в квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

Инцидент произошел в одном из домов Черноморска на улице Виноградной. В 8:49 спасателям позвонила бабушка 2-летнего ребенка и рассказала, что он остался один дома за закрытыми дверями.

Спасатели попали в дом через окно, открыли входные металлические двери и передали малолетнего внука бабушке. В спасательной операции участвовали 5 человек.

Напомним, в Кировоградской области школьник застрял в уличном тренажере. Спасатели с помощью спецоборудования освободили ногу мальчика.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГСЧС в Киеве спасли девочку, которая застряла в спортивном снаряде на спортплощадке у пятиэтажки на улице Щербаковского, 49 на столичных Нивках.

А в Белой Церкви спасатели помогли освободиться малышу, который застрял в батарее отопления на улице Нагорной. Рука мальчика застряла между секциями чугунной батареи, и родители ребенка обратились за помощью.

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