В Черноморске двухлетний ребенок закрылся в квартире
Спасатели попали в дом через окно
Вчера утром спасатели вызволяли ребенка, который закрылся в квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.
Инцидент произошел в одном из домов Черноморска на улице Виноградной. В 8:49 спасателям позвонила бабушка 2-летнего ребенка и рассказала, что он остался один дома за закрытыми дверями.
Спасатели попали в дом через окно, открыли входные металлические двери и передали малолетнего внука бабушке. В спасательной операции участвовали 5 человек.
Напомним, в Кировоградской области школьник застрял в уличном тренажере. Спасатели с помощью спецоборудования освободили ногу мальчика.
Ранее сообщалось, что сотрудники ГСЧС в Киеве спасли девочку, которая застряла в спортивном снаряде на спортплощадке у пятиэтажки на улице Щербаковского, 49 на столичных Нивках.
А в Белой Церкви спасатели помогли освободиться малышу, который застрял в батарее отопления на улице Нагорной. Рука мальчика застряла между секциями чугунной батареи, и родители ребенка обратились за помощью.
Смотрите видео: Во Львове во время игры мальчик застрял в здании-замке:
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