В Черноморске возле ночного клуба из-за замечания мужчину ранили ножом

Сегодня, 15:48

Злоумышленнику грозит от трех до семи лет лишения свободы

Фото: dpchas.com.ua
Фото: dpchas.com.ua

В городе Черноморск Одесской области возле одного из ночных клубов мужчина ножом ранил прохожего, который сделал ему замечание. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Инцидент произошел сегодня утром. Местный житель, увидев, что неизвестный мужчина ссорится с девушкой, сделал ему замечания. В ответ тот достал нож и ударил им парня в предплечье – пострадавший потерял сознание. Раненого прохожего госпитализировали в больницу.

Правоохранители уже задержали преступника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Мужчине сообщили о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет ".

"По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 4 ст. 296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Украины, – рассказал начальник Черноморского отделения полиции подполковник полиции Олег Чукань.

Ранее мы публиковали советы эксперта: как спастись от нападения с ножом.

Напомним, что в Киеве мужчине всадили нож в голову из-за замечания.
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