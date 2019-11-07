В Днестровском лимане вода обрела вкус вина

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В Одесской области воды Днестровского лимана обрели привкус и цвет разбавленного вина. Причиной такого эффекта, по словам автора видео, оказалась авария на насосной станции винного производства.

Напомним, ранее мы сообщали о массовом море рыбы в Херсонской области. Инцидент произошел в Голопристанском районе, на территории морского торгового порта, где добывают песок, погибло более двух миллионов особей рыбы.

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Позже стало известно, что убытки от массовой гибели рыбы в Днепро-Бугском лимане составили более полумиллиарда гривен. Также стали известны первые результаты работы экспертов – как сообщили специалисты, в воде превышена допустимая концентрация аммиака в 800 раз.

Также мы сообщали, что в горных реках Буковины восстанавливают популяцию королевской рыбы: форели, дунайского лосося и европейского хариуса.

Также мы писали, что с потреблением рыбы в Украине остаются проблемы – жители страны едят ее вдвое меньше, чем в среднем по Европе.

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