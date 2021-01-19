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Под Одессой столкнулись две легковушки: есть жертва (фото)

19 января, 13:04

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Еще один человек пострадал

На трассе Одесса-Вознесенск-Новый Буг столкнулись два легковых автомобиля "ВАЗ" и Hyundai.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, авария произошла утром, 19 января, между поселком Доброслав и селом Калиновка.

В результате аварии 64-летний водитель "ВАЗа" получил травмы, несовместимые с жизнью, а 57-летняя пассажирка Hyundai с травмами верхних и нижних конечностей была доставлена ​​в Лиманскую районную больницу.

По предварительной информации, авария произошла, потому что "ВАЗ", поворачивая налево в деревню Новый Быт, не пропустил Hyundai, который двигался во встречном направлении.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий.

Правоохранители устанавливают полные обстоятельства происшествия и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Ранее мы сообщали, что в Житомирской области перевернулось авто с пассажирами, 5-летний мальчик попал в больницу.

Также напомним, в центре Киева столкнулось сразу девять автомобилей.

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ДТП полиция погибшие одесская область
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