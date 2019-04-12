В ДТП с маршруткой в Одессе пострадали два человека
Водитель мопеда въехал в маршрутку, которая остановилась перед пешеходным переходом
Вчера вечером в Одессе произошло ДТП с маршруткой и мопедом, в результате которого пострадали двое человек. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции в Одесской области.
Авария случилась около 22:00 на улице Генуэзской. По предварительной информации, водитель мопеда поворачивал с Генуэзской на Посмитного и въехал в маршрутку, которая остановилась перед пешеходным переходом на "красный" сигнал светофора.
"Водителя и пассажира мопеда госпитализировали в больницу", – сообщили в ведомстве.
Напомним, в центре Днепра маршрутка залетела на тротуар и сбила мужчину. Также микроавтобус повредил часть ограждений магазина одежды.
А в Одесской области в ДТП с участием маршрутки пострадали семь человек. Авария произошла в Измаиле, где столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz и автомобиль BMW.
Ранее в Одесской области произошло жуткое ДТП, в котором столкнулись два микроавтобуса. В аварии погиб водитель одного из автомобилей.
Также мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
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