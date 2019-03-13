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В Дунае село на мель судно с грузом минеральных удобрений

Сегодня, 15:37

В течение суток судно было снято с мели и направилось по своему маршруту

В Дунае село на мель судно с грузом минеральных удобрений Одесса В течение суток судно было снято с мели и направилось по своему маршруту
Фото: Думская

Теплоход, перевозивший минеральные удобрения, наскочил на мель в украинской части Дуная. Об этом сообщили в пресс-центре регионального управления морской охраны Госпогранслужбы.

Командир корабля морской охраны, который прибыл к севшему на мель судну, оперативно оценил обстановку и предложил помощь экипажу.

"По словам капитана теплохода, повреждений корпуса судна не произошло, экипаж травм не получил, утечки опасного груза не было. Учитывая водоизмещение и загруженность судна, самостоятельно оказать помощь корабль Морской охраны не мог. Поэтому немедленно были проинформированы соответствующие службы ближайшего порта. Морские пограничники оставались в районе навигационного происшествия, обеспечивая контроль за обстановкой и безопасностью судоходства, в пределах компетенции. В течение суток, с привлечением портовых буксиров, судно было снято с мели и направилось по своему маршруту", — отмечается в сообщении морской охраны.

Ранее мы писали, что в Черном море село на мель судно, незаконно заходившее в Крым. Грузовое судно под флагом Монголии двигалось из порта Турции в порт "Кавказ" (РФ).

Ранее мы писали, что в Запорожье села на мель огромная баржа.

Также напомним, что в Черном море потерпел бедствие буксир "Параллель", который тянул в сторону Болгарии баржу с грузом контрабандных сигарет.

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Тег теплоход, мель, судно

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Источник:

Думская

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