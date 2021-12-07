В элитной школе Одессы одноклассники отравили школьницу

О факте буллинга, нанесшего серьезный вред здоровью ребенка, в полицию сообщила бабушка пострадавшей девочки

В Одессе школьники отравили свою одноклассницу. Фото: коллаж "Сегодня"

В Одессе в школе №35 одноклассники отравили школьницу антисептиком, который подмешали ей в колу. Ребенка госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает "Одесская жизнь".

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Подробности ЧП

По предварительной информации, девочка выпила колу, в которую неизвестные, предположительно одноклассники, подмешали антисептик АХД-2000.

После того ребенка с признаками перорального отравления доставили в реанимацию детской клинической больницы на Слободке.

О факте буллинга, нанесшего серьезный вред здоровью ребенка, в полицию сообщила бабушка пострадавшей девочки.

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Отмечается, что школа №35 расположена в Приморском районе Одессы на проспекте Гагарина и считается элитной. У нее есть престижная специализация – английский язык.

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