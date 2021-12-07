В элитной школе Одессы одноклассники отравили школьницу

В Одессе в школе №35 одноклассники отравили школьницу антисептиком, который подмешали ей в колу. Ребенка госпитализировали в больницу.
Об этом сообщает "Одесская жизнь".
Подробности ЧП
По предварительной информации, девочка выпила колу, в которую неизвестные, предположительно одноклассники, подмешали антисептик АХД-2000.
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После того ребенка с признаками перорального отравления доставили в реанимацию детской клинической больницы на Слободке.
О факте буллинга, нанесшего серьезный вред здоровью ребенка, в полицию сообщила бабушка пострадавшей девочки.
Отмечается, что школа №35 расположена в Приморском районе Одессы на проспекте Гагарина и считается элитной. У нее есть престижная специализация – английский язык.
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