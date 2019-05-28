Бунт в колонии в Одесской области: ГБР расследует факт халатности сотрудников

Работников исправительного учреждения обвиняют в служебной халатности

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту столкновений в одесской колонии, передает "Сегодня".

Работников исправительного учреждения обвиняют в служебной халатности. Мол, причиной столкновений стали нечеловеческие условия содержания осужденных и ужасное качество продуктов.

Еще два расследования проводит местная прокуратура.

Напомним, заключенные Южной исправительной колонии №51, что на Люстдорфской дороге в Одессе, устроили бунт. Арестанты забаррикадировались в одном из локальных секторов и устроили пожар.

Когда "Сегодня" прибыли на место ЧП, то увидели множество полицейских, автоматчиков в масках, бойцов Нацгвардии и бойцов спецназа. У ворот колонии, помимо полицейских автомобилей, стояли пожарные и скорые. Движение по Люстдорфской дороге в районе колонии вплоть до 12:40 перекрывали правоохранители. Пропускали только маршрутки, да и то лишь в сопровождении полицейского авто.

По словам одесского общественника Станислава Домбровского, который поддерживал телефонную связь с заключенными, все события начались около 9:00. За баррикадами укрылись больше 400 человек.

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